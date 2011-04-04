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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 кві, 2022 09:16
Investor_K Не зобов'язані щось виплачувати, але позитивний приклад часів банкопадів, показував відсутність банкрутств західних банків завдяки вливанням материнських структур.
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Додано: Чет 14 кві, 2022 19:50
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:18
Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти валютний депозит в укргазі за гривню по курсу. Ходили тут чутки, що таке можливо, навіть з документальним підтвердженням. В західних областях працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві, Житомирі таке можливо?
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Рашагудбай
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:15
Рашагудбай написав:
Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти валютний депозит в укргазі за гривню по курсу. Ходили тут чутки, що таке можливо, навіть з документальним підтвердженням. В західних областях працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві, Житомирі таке можливо?
так со вчера НБУ разрешил банкам продавать валюту...
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ol_zy
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:21
ol_zy написав: Рашагудбай написав:
Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти валютний депозит в укргазі за гривню по курсу. Ходили тут чутки, що таке можливо, навіть з документальним підтвердженням. В західних областях працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві, Житомирі таке можливо?
так со вчера НБУ разрешил банкам продавать валюту...
только наличную и лимитировано ...
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Додано: Суб 16 кві, 2022 19:07
А хто зараз відкриває депо?
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ihorsic
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