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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1425142614271428

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 124
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
31%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
8%
10
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 09:16

Investor_K Не зобов'язані щось виплачувати, але позитивний приклад часів банкопадів, показував відсутність банкрутств західних банків завдяки вливанням материнських структур.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 19:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Національний банк дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту та уточнив правила погашення банками позик перед нерезидентами
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти валютний депозит в укргазі за гривню по курсу. Ходили тут чутки, що таке можливо, навіть з документальним підтвердженням. В західних областях працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві, Житомирі таке можливо?
Рашагудбай
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:15

  Рашагудбай написав:Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти валютний депозит в укргазі за гривню по курсу. Ходили тут чутки, що таке можливо, навіть з документальним підтвердженням. В західних областях працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві, Житомирі таке можливо?

так со вчера НБУ разрешил банкам продавать валюту...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:21

  ol_zy написав:
  Рашагудбай написав:Колеги, доброго дня. Підкажіть в яких регіонах можна укласти валютний депозит в укргазі за гривню по курсу. Ходили тут чутки, що таке можливо, навіть з документальним підтвердженням. В західних областях працівники відділень тільки здивовано дивляться на мене і стверджують, що такий депозит укласти не можна так як НБУ заборонив продаж валюти. Можливо такий гешефт проходить тільки у регіонах, де проходять активні бойові дії? В Києві, Житомирі таке можливо?

так со вчера НБУ разрешил банкам продавать валюту...


только наличную и лимитировано ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 19:07

Re: Байки про банки і не тільки....

А хто зараз відкриває депо?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 05:46

  ihorsic написав:А хто зараз відкриває депо?

Если про банки -- все, кто и раньше открывал. Если про людей -- у кого свободные деньги есть и с собой носить стремно.
_hunter
 
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  #<1 ... 1425142614271428
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