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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:53
_hunter написав: ihorsic написав:
А хто зараз відкриває депо?
Если вопрос про банки -- все, кто и раньше открывал. Если про людей -- у кого свободные деньги есть и с собой носить стремно.
Є коротокотермінові - від тижня. А тягати, наприклад, біженцям готівку чималі ризики.
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