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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1426142714281429

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 125
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
11
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 12:53

  _hunter написав:
  ihorsic написав:А хто зараз відкриває депо?

Если вопрос про банки -- все, кто и раньше открывал. Если про людей -- у кого свободные деньги есть и с собой носить стремно.

Є коротокотермінові - від тижня. А тягати, наприклад, біженцям готівку чималі ризики.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:41

  Investor_K написав:Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны ?

Продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

https://minfin.com.ua/2022/04/14/83766742/
_hunter
 
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