Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 17 кві, 2022 12:53
_hunter написав: ihorsic написав:
А хто зараз відкриває депо?
Если вопрос про банки -- все, кто и раньше открывал. Если про людей -- у кого свободные деньги есть и с собой носить стремно.
Є коротокотермінові - від тижня. А тягати, наприклад, біженцям готівку чималі ризики.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:31
Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны ?
Investor_K
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Додано: Пон 18 кві, 2022 07:41
Investor_K написав:
Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны ?
Продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).
https://minfin.com.ua/2022/04/14/83766742/
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