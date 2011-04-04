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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1428142914301431>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 125
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
11
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто-нибудь подскажет, можно ли сейчас где-то открыть долларовый депозит за наличную гривну?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 16:06

  Investor_K написав:Блин. Вот реально не знаю. Ложить грн на короткий депозит или покупать бакс?


Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:34

  Andrey2512 написав:
  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...


Сегодняшний курс евро 32.9. Комиссии зависят от банка. За наличные, или конвертацию. В ряде банков их нет.
Востаннє редагувалось adeges в Нед 17 кві, 2022 18:37, всього редагувалось 1 раз.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 18:36

  Andrey2512 написав:
  adeges написав:Отправить жену за кордон с грн картой, ложить на карту грн и снимать евро


Работает схема? Какой курс выходит? Как я понимаю, должна быть ещё комиссия за конвертацию...

Так работает, курс с комиссиями выходит 32-33 за доллар.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 07:42

  Investor_K написав:Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?

Продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

https://minfin.com.ua/2022/04/14/83766742/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:26

  Investor_K написав:Через интернет банкинг на межбанке физлицо может купить валюту как до войны?


на міжбанку торгують лише банки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день уважаемые форумчане!
Каким 3-м банкам в Украине стоит доверить свои деньги ? А именно положить гривну жене для выезда за границу (Польша или Германия). Или все же лучше купить Доллар или Евро и положить их на карту Укр банка - НО ВОПРОС СНИМЕНТ ЛИ ЖЕНА ВАЛЮТУ ЗА РУБЕЖОМ ? Как лучше!
По банкам склоняюсь - ПРИВАТ (Украина) - Райфайзен Банк Аваль (Австрия)- ОТП (Венгрия)- КРЕДОБАНК (Польша). Или лучше наличная Валюта в руках! ?
Спасибо. МИРА !
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:15

  vitto_ks_UA написав:Добрый день уважаемые форумчане!
Каким 3-м банкам в Украине стоит доверить свои деньги ? А именно положить гривну жене для выезда за границу (Польша или Германия). Или все же лучше купить Доллар или Евро и положить их на карту Укр банка - НО ВОПРОС СНИМЕНТ ЛИ ЖЕНА ВАЛЮТУ ЗА РУБЕЖОМ ? Как лучше!
По банкам склоняюсь - ПРИВАТ (Украина) - Райфайзен Банк Аваль (Австрия)- ОТП (Венгрия)- КРЕДОБАНК (Польша). Или лучше наличная Валюта в руках! ?
Спасибо. МИРА !

Лимиты - 10к евро на руках без декларации
Валютные карты - снятие 100к гривен в ДЕНЬ, платежи безлимит
Гривневые карты - снятие 100к гривен в МЕСЯЦ, платежи безлимит
curiousobro
 
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