Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Добрый день уважаемые форумчане! Каким 3-м банкам в Украине стоит доверить свои деньги ? А именно положить гривну жене для выезда за границу (Польша или Германия). Или все же лучше купить Доллар или Евро и положить их на карту Укр банка - НО ВОПРОС СНИМЕНТ ЛИ ЖЕНА ВАЛЮТУ ЗА РУБЕЖОМ ? Как лучше! По банкам склоняюсь - ПРИВАТ (Украина) - Райфайзен Банк Аваль (Австрия)- ОТП (Венгрия)- КРЕДОБАНК (Польша). Или лучше наличная Валюта в руках! ? Спасибо. МИРА !
vitto_ks_UA написав:Добрый день уважаемые форумчане! Каким 3-м банкам в Украине стоит доверить свои деньги ? А именно положить гривну жене для выезда за границу (Польша или Германия). Или все же лучше купить Доллар или Евро и положить их на карту Укр банка - НО ВОПРОС СНИМЕНТ ЛИ ЖЕНА ВАЛЮТУ ЗА РУБЕЖОМ ? Как лучше! По банкам склоняюсь - ПРИВАТ (Украина) - Райфайзен Банк Аваль (Австрия)- ОТП (Венгрия)- КРЕДОБАНК (Польша). Или лучше наличная Валюта в руках! ? Спасибо. МИРА !
Лимиты - 10к евро на руках без декларации Валютные карты - снятие 100к гривен в ДЕНЬ, платежи безлимит Гривневые карты - снятие 100к гривен в МЕСЯЦ, платежи безлимит