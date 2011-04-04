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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1428142914301431

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 125
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
11
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
14
В жодному
10%
12
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:27

А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть
на двойную конвертацию?
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты
в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:36

  asti написав:А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть
на двойную конвертацию?
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты
в той же Германии (Бельгии, Франции...)??

По очевидным причинам в Европу лучше вывозить евро. Если фунты/кроны/что-там-еще менять на что угодно -- всегда будет потеря на покупке/продаже.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,

хех - есть упоротые банки, которые и тут вас сделают на ДСС, проведя все через доллар. Вроде про пумбу писали, может и еще кто.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:53

ol_zy
Это не в ПУМБе дело. Дело в платежной системе. Мастеркард: при оплате украинской картой в евро в еврозоне идет двойная конвертация через доллар. Виза: без двойной конвертации.
Vial
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