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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 18 кві, 2022 15:27
А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть
на двойную конвертацию?
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты
в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
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asti
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:36
asti написав:
А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть
на двойную конвертацию?
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты
в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
По очевидным причинам в Европу лучше вывозить евро. Если фунты/кроны/что-там-еще менять на что угодно -- всегда будет потеря на покупке/продаже.
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_hunter
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:41
asti написав:
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
хех - есть упоротые банки, которые и тут вас сделают на ДСС, проведя все через доллар. Вроде про пумбу писали, может и еще кто.
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ol_zy
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Додано: Пон 18 кві, 2022 15:53
ol_zy
Это не в ПУМБе дело. Дело в платежной системе. Мастеркард: при оплате украинской картой в евро в еврозоне идет двойная конвертация через доллар. Виза: без двойной конвертации.
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Vial
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