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А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть на двойную конвертацию? Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет, а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
asti написав:А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть на двойную конвертацию? Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет, а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
По очевидным причинам в Европу лучше вывозить евро. Если фунты/кроны/что-там-еще менять на что угодно -- всегда будет потеря на покупке/продаже.