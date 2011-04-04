RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1428142914301431

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:27

А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть
на двойную конвертацию?
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты
в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
asti
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:36

  asti написав:А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть
на двойную конвертацию?
Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,
а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты
в той же Германии (Бельгии, Франции...)??

По очевидным причинам в Европу лучше вывозить евро. Если фунты/кроны/что-там-еще менять на что угодно -- всегда будет потеря на покупке/продаже.
_hunter
 
Повідомлень: 6583
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет,

хех - есть упоротые банки, которые и тут вас сделают на ДСС, проведя все через доллар. Вроде про пумбу писали, может и еще кто.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7290
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 15:53

ol_zy
Это не в ПУМБе дело. Дело в платежной системе. Мастеркард: при оплате украинской картой в евро в еврозоне идет двойная конвертация через доллар. Виза: без двойной конвертации.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 15.09.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 20:04

  Vial написав:ol_zy
Это не в ПУМБе дело. Дело в платежной системе. Мастеркард: при оплате украинской картой в евро в еврозоне идет двойная конвертация через доллар. Виза: без двойной конвертации.

ну конечно... только у большинства банков при оплате евровым мастером в еврозоне такого нет, а так да - это МПС виновата...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7290
З нами з: 20.01.15
Подякував: 440 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 08:23

Кабінет міністрів підтримав пропозицію НБУ націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків, залишається рішення РНБО та підпис президента.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/18/685892/
greenozon
 
Повідомлень: 13242
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 21:40

Вкладники банків, що ліквідуються зможуть отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів.

З 19 квітня ПриватБанк починає виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої̈ присутності в установі банку (online). Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу. Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом фінустанови та пройти ідентифікацію.

У фонді заявили, що є вірогідність, що такий "пілотний проет" запрацює ще у двох банках.
greenozon
 
Повідомлень: 13242
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:38

Кому актуально -
---------
Щиро вітаємо з Великоднем!
Нехай це світле свято наповнить ваше серце теплими почуттями надії та любові, дарує щастя, добро та віру в перемогу.
До свята Пасхи, з 20.04 по 30.04, даруємо +200 грн додатково до бонусу за Великоднім промокодом🐰:

QTWVM5Z


◽ Вкажіть промокод QTWVM5Z у новій заявці по будь-якому банку-учаснику Акції з 20.04 по 30.04
◽ Відкрийте депозит в обраному банку
◽ Оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в
якому він був відкритий (доки діє заявка)
◽ Отримайте бонус та +200 грн додатково протягом 32 днів
* Використати промокод можна також для валютних вкладів у Мегабанку
greenozon
 
Повідомлень: 13242
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:40

greenozon як на мене, то практично нікому, у кожного є , чи були вклади в тих банках. А нових з грошима, вже життя навчило.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 23.11.14
Подякував: 719 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:51

  Goodman написав:greenozon як на мене, то практично нікому, у кожного є , чи були вклади в тих банках. А нових з грошима, вже життя навчило.


моє діло маленьке - поділитись, комусь та й знадобиться! (я не планую)
із актуальних акційних банків наразі - Глобус, Мега, ОТП
greenozon
 
Повідомлень: 13242
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1428142914301431
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29347
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.