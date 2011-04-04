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А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть на двойную конвертацию? Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет, а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
asti написав:А в какой валюте лучше вывозить, чтобы не попасть на двойную конвертацию? Например, если в Германии снимать евро в банкоматах с евровой украинской карты, то понятно, что конвертации нет, а если в Польше злотые?, а если евро с долларовой карты в той же Германии (Бельгии, Франции...)??
По очевидным причинам в Европу лучше вывозить евро. Если фунты/кроны/что-там-еще менять на что угодно -- всегда будет потеря на покупке/продаже.
Вкладники банків, що ліквідуються зможуть отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів.
З 19 квітня ПриватБанк починає виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої̈ присутності в установі банку (online). Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу. Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом фінустанови та пройти ідентифікацію.
У фонді заявили, що є вірогідність, що такий "пілотний проет" запрацює ще у двох банках.
Кому актуально - --------- Щиро вітаємо з Великоднем! Нехай це світле свято наповнить ваше серце теплими почуттями надії та любові, дарує щастя, добро та віру в перемогу. До свята Пасхи, з 20.04 по 30.04, даруємо +200 грн додатково до бонусу за Великоднім промокодом🐰:
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