Доходи банківських вкладників тануть на очах. Із моменту публікації останнього огляду «Мінфіну» вклади у гривні подешевшали у 4 невеликих банках із депозитним портфелем фізосіб менше 2 млрд грн. Подорожчали — лише в одному.
Цікаво, що така скнарість банків не лякає вкладників. За даними НБУ, заощадження українців у банках продовжують зростати. Навіть незважаючи на те, що відсотки за депозитами вже давно не компенсують втрати навіть від інфляції.
Українці розміщують заощадження на вкладах із вільним доступом до коштів у режимі 24/7 — банкіри
Воєнний стан змінив пріоритети українців. Замість строкових депозитів клієнти банків обирають зберігання коштів на поточному чи картковому рахунку.