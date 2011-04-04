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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1429143014311432

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:28

Ще не дно. Невеликі банки продовжують знижувати ставки за депозитами

Доходи банківських вкладників тануть на очах. Із моменту публікації останнього огляду «Мінфіну» вклади у гривні подешевшали у 4 невеликих банках із депозитним портфелем фізосіб менше 2 млрд грн. Подорожчали — лише в одному.

Цікаво, що така скнарість банків не лякає вкладників. За даними НБУ, заощадження українців у банках продовжують зростати. Навіть незважаючи на те, що відсотки за депозитами вже давно не компенсують втрати навіть від інфляції.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20042022/

Українці розміщують заощадження на вкладах із вільним доступом до коштів у режимі 24/7 — банкіри

Воєнний стан змінив пріоритети українців. Замість строкових депозитів клієнти банків обирають зберігання коштів на поточному чи картковому рахунку.
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/20/84033832/
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 10:36

НБУ прижимає свинорилів (квазікеші)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:33

  greenozon написав:НБУ прижимає свинорилів (квазікеші)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.


Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:15

  PUnder написав:Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?

Да. С валютных карт
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