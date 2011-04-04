RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1429143014311432

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:28

Ще не дно. Невеликі банки продовжують знижувати ставки за депозитами

Доходи банківських вкладників тануть на очах. Із моменту публікації останнього огляду «Мінфіну» вклади у гривні подешевшали у 4 невеликих банках із депозитним портфелем фізосіб менше 2 млрд грн. Подорожчали — лише в одному.

Цікаво, що така скнарість банків не лякає вкладників. За даними НБУ, заощадження українців у банках продовжують зростати. Навіть незважаючи на те, що відсотки за депозитами вже давно не компенсують втрати навіть від інфляції.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20042022/

Українці розміщують заощадження на вкладах із вільним доступом до коштів у режимі 24/7 — банкіри

Воєнний стан змінив пріоритети українців. Замість строкових депозитів клієнти банків обирають зберігання коштів на поточному чи картковому рахунку.
https://minfin.com.ua/ua/2022/04/20/84033832/
jump
 
Повідомлень: 3697
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 10:36

НБУ прижимає свинорилів (квазікеші)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.
greenozon
 
Повідомлень: 13256
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:33

  greenozon написав:НБУ прижимає свинорилів (квазікеші)

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu

Національний банк України уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.


Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?
PUnder
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 22:15

  PUnder написав:Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?

Да. С валютных карт
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16138
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9308 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:45

  Вкладчик1234 написав:
  PUnder написав:Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?

Да. С валютных карт

Деньги ограничили в выезде, как мужчин призывного возраста.
helter
 
Повідомлень: 37
З нами з: 12.05.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 00:02

  helter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  PUnder написав:Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?

Да. С валютных карт

Деньги ограничили в выезде, как мужчин призывного возраста.


Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
PUnder
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 01:16

  PUnder написав:На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти.

А гаманці тут до чого? Абсолютна більшість поповнює моню чи прихват та закордоном знімає з цієї ж картки, що й далі не заборонено (хоча й обмежено). Маю великі сумніви, що об'єми виходу на Револют хоч якось загрожують курсу. З іншого боку, деякі моменти роз'яснення наштовхують на думку, що основна мета була прикрутити перехід у крипту, хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми. Таке враження, що когось просто жаба душить.
klug
 
Повідомлень: 6853
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 01:47

  klug написав:
  PUnder написав:На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти.

А гаманці тут до чого? Абсолютна більшість поповнює моню чи прихват та закордоном знімає з цієї ж картки, що й далі не заборонено (хоча й обмежено). Маю великі сумніви, що об'єми виходу на Револют хоч якось загрожують курсу. З іншого боку, деякі моменти роз'яснення наштовхують на думку, що основна мета була прикрутити перехід у крипту, хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми. Таке враження, що когось просто жаба душить.


Крипта Чи револют не має різниці. Все одно це обмін гривні на щось інше. Може і жаба, може банкам не дуже добре.
Я про те що люди за день на різниці між курсом зняття і курсом в обмінці мали 2-3грр різниці. На 3т евро по картці можна заробити, а якщо родичів, друзів картки взяти, різних банків.
Особисто знаю людину що прогнала 150т євро за тиждень. Але потім сказав що нові картки закінчилися з друзями, а новими не обзавівся. Вичерпав усі ліміти, чекає наступного місяця.
PUnder
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 02.08.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми.

суми достатні https://finclub.net/ua/news/nbu-obmezhi ... -cash.html
1.7М це об'єм виводу коштів в 2021 по е-лімітах за цілий рік
greenozon
 
Повідомлень: 13256
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1429143014311432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.