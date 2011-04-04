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Ще не дно. Невеликі банки продовжують знижувати ставки за депозитами
Доходи банківських вкладників тануть на очах. Із моменту публікації останнього огляду «Мінфіну» вклади у гривні подешевшали у 4 невеликих банках із депозитним портфелем фізосіб менше 2 млрд грн. Подорожчали — лише в одному.
Цікаво, що така скнарість банків не лякає вкладників. За даними НБУ, заощадження українців у банках продовжують зростати. Навіть незважаючи на те, що відсотки за депозитами вже давно не компенсують втрати навіть від інфляції. https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -20042022/
Українці розміщують заощадження на вкладах із вільним доступом до коштів у режимі 24/7 — банкіри
PUnder написав:Правильно ли я понял что теперь революты и ему подобные пополняются только со своих валютных счетов?
Да. С валютных карт
Деньги ограничили в выезде, как мужчин призывного возраста.
Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
PUnder написав:На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти.
А гаманці тут до чого? Абсолютна більшість поповнює моню чи прихват та закордоном знімає з цієї ж картки, що й далі не заборонено (хоча й обмежено). Маю великі сумніви, що об'єми виходу на Револют хоч якось загрожують курсу. З іншого боку, деякі моменти роз'яснення наштовхують на думку, що основна мета була прикрутити перехід у крипту, хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми. Таке враження, що когось просто жаба душить.
PUnder написав:На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти.
А гаманці тут до чого? Абсолютна більшість поповнює моню чи прихват та закордоном знімає з цієї ж картки, що й далі не заборонено (хоча й обмежено). Маю великі сумніви, що об'єми виходу на Револют хоч якось загрожують курсу. З іншого боку, деякі моменти роз'яснення наштовхують на думку, що основна мета була прикрутити перехід у крипту, хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми. Таке враження, що когось просто жаба душить.
Крипта Чи револют не має різниці. Все одно це обмін гривні на щось інше. Може і жаба, може банкам не дуже добре. Я про те що люди за день на різниці між курсом зняття і курсом в обмінці мали 2-3грр різниці. На 3т евро по картці можна заробити, а якщо родичів, друзів картки взяти, різних банків. Особисто знаю людину що прогнала 150т євро за тиждень. Але потім сказав що нові картки закінчилися з друзями, а новими не обзавівся. Вичерпав усі ліміти, чекає наступного місяця.