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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1430143114321433

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:17

  lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.

С карты не в гривнах
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22

Вкладчик1234 Такой не подходит.Нужно вывести немного гривны.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может


У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче.
Напевно, не треба плодити різні курси.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:27

  Ой+ написав:
  PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может


У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче.
Напевно, не треба плодити різні курси.


Згоден.
Самі собі фігню роблять, хоча може це нам здається а їх обмінні пункти нормально заробляють.
Тільки пімятаю тоді багато банків коміссію повводили 20-30%, і деяких клієнтів коміссії догнали через певний час
PUnder
 
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