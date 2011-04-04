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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:17
lubarec написав:
Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.
С карты не в гривнах
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22
Вкладчик1234 Такой не подходит.Нужно вывести немного гривны.
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lubarec
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:09
PUnder написав:
Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче.
Напевно, не треба плодити різні курси.
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Ой+
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:27
Ой+ написав: PUnder написав:
Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче.
Напевно, не треба плодити різні курси.
Згоден.
Самі собі фігню роблять, хоча може це нам здається а їх обмінні пункти нормально заробляють.
Тільки пімятаю тоді багато банків коміссію повводили 20-30%, і деяких клієнтів коміссії догнали через певний час
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PUnder
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