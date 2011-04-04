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PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче. Напевно, не треба плодити різні курси.
PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче. Напевно, не треба плодити різні курси.
Згоден. Самі собі фігню роблять, хоча може це нам здається а їх обмінні пункти нормально заробляють. Тільки пімятаю тоді багато банків коміссію повводили 20-30%, і деяких клієнтів коміссії догнали через певний час
lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.
С карты не в гривнах
а перевод на револют считается как квази-кэш? Потому что НБУ не запрещал перевод с гривневых карт на валютные зарубежные.
Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.
С карты не в гривнах
а перевод на револют считается как квази-кэш? Потому что НБУ не запрещал перевод с гривневых карт на валютные зарубежные.
Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
Да это настоящия казуистика и шкурничество от НБУ во время войны. Ганьба! Если вводится термин ХвазиКэШ в нормативных док-ах, то нужно давать ему четкое и однозначное определение в рамках МСС А так все дано на откуп конкретного банка, МСС6012 для трансгр-х переводов многими из них воспринимается как квазикеш! Пополняшка Банана тоже идкт с МСС6012 Перенастраивать свои квайринги банки не спешаТ