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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1430143114321433

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:17

  lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.

С карты не в гривнах
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:22

Вкладчик1234 Такой не подходит.Нужно вывести немного гривны.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может


У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче.
Напевно, не треба плодити різні курси.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 10:27

  Ой+ написав:
  PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может


У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче.
Напевно, не треба плодити різні курси.


Згоден.
Самі собі фігню роблять, хоча може це нам здається а їх обмінні пункти нормально заробляють.
Тільки пімятаю тоді багато банків коміссію повводили 20-30%, і деяких клієнтів коміссії догнали через певний час
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:15

  Вкладчик1234 написав:
  lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.

С карты не в гривнах
а перевод на револют считается как квази-кэш? Потому что НБУ не запрещал перевод с гривневых карт на валютные зарубежные.
Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:19

  Grand Touring написав:
  Вкладчик1234 написав:
  lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.

С карты не в гривнах
а перевод на револют считается как квази-кэш? Потому что НБУ не запрещал перевод с гривневых карт на валютные зарубежные.
Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu

Да это настоящия казуистика и шкурничество от НБУ во время войны. Ганьба!
Если вводится термин ХвазиКэШ в нормативных док-ах, то нужно давать ему четкое и однозначное определение в рамках МСС :mrgreen:
А так все дано на откуп конкретного банка, МСС6012 для трансгр-х переводов многими из них воспринимается как квазикеш! :mrgreen: :mrgreen:
Пополняшка Банана тоже идкт с МСС6012 :mrgreen:
Перенастраивать свои квайринги банки не спешаТ
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  PUnder написав:Особисто знаю людину що прогнала 150т євро за тиждень. Але потім сказав що нові картки закінчилися з друзями, а новими не обзавівся. Вичерпав усі ліміти, чекає наступного місяця.


приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может


это ж сколько ж нужно карт своих и карт школоты (и разве у школоты сильно большие лимиты на картах?, это ж достаточно рисковая категория с лимитами в две гривни :mrgreen: ), чтоб за неделю 150 тыс евро, отделываясь от них премией обычным мороженным за 50 грн каждому, не перегнув палку с финмонами и т.д.
:mrgreen: :shock: :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:прикрутити перехід у крипту, хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми.


настойчиво рассказывают, что криптой у нас пользуются чуть-ли не бабушки

Із моменту запуску продукту у нас 500 мерчантів, на які припало вже 22,5 млн транзакцій від більш ніж 1 млн українських клієнтів. Зараз, незважаючи на війну, зберігається тенденція до збільшення кількості користувачів.

(я например, до прочтения той новости вообще не знал что такое в Украине есть :D )

https://news.finance.ua/ua/zapracyuvav- ... oprocesynh

и тому подобные рейтинги и отчеты, якобы пользователей крипты процентов 15+-
Alex2007
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