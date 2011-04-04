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PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче. Напевно, не треба плодити різні курси.
PUnder написав:Валюта-валюта по идее должна ходить. А вот гривна-валбта за рубеж нет. Просто ветки читаю, очень много хитрожопых появилось. Пополняют тут гривну, там снимают валюту по соц курсу, завозят сюда, меняю на черном и так по кругу. На ветке Мони пишут что в отделениях банков приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
У 2014 осінню було щось подібне - за кордоном знімали по оф.курсу +2%, а всередині країни готівковий був на декілька грн дорожче. Напевно, не треба плодити різні курси.
Згоден. Самі собі фігню роблять, хоча може це нам здається а їх обмінні пункти нормально заробляють. Тільки пімятаю тоді багато банків коміссію повводили 20-30%, і деяких клієнтів коміссії догнали через певний час
lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.
С карты не в гривнах
а перевод на револют считается как квази-кэш? Потому что НБУ не запрещал перевод с гривневых карт на валютные зарубежные.
Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
lubarec написав:Какие сейчас остались варианты пополнить Revolut?Можно в ЛС.Заранее спасибо.
С карты не в гривнах
а перевод на револют считается как квази-кэш? Потому что НБУ не запрещал перевод с гривневых карт на валютные зарубежные.
Водночас із метою підтримки вимушених переселенців з України Національний банк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті. Однак, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... u-kapitalu
Да это настоящия казуистика и шкурничество от НБУ во время войны. Ганьба! Если вводится термин ХвазиКэШ в нормативных док-ах, то нужно давать ему четкое и однозначное определение в рамках МСС А так все дано на откуп конкретного банка, МСС6012 для трансгр-х переводов многими из них воспринимается как квазикеш! Пополняшка Банана тоже идкт с МСС6012 Перенастраивать свои квайринги банки не спешаТ
PUnder написав:Особисто знаю людину що прогнала 150т євро за тиждень. Але потім сказав що нові картки закінчилися з друзями, а новими не обзавівся. Вичерпав усі ліміти, чекає наступного місяця.
приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
это ж сколько ж нужно карт своих и карт школоты (и разве у школоты сильно большие лимиты на картах?, это ж достаточно рисковая категория с лимитами в две гривни ), чтоб за неделю 150 тыс евро, отделываясь от них премией обычным мороженным за 50 грн каждому, не перегнув палку с финмонами и т.д.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 22 кві, 2022 13:34, всього редагувалось 2 разів.
klug написав:прикрутити перехід у крипту, хоча теж сумніваюся, що там якісь загрозливі об'єми.
настойчиво рассказывают, что криптой у нас пользуются чуть-ли не бабушки
Із моменту запуску продукту у нас 500 мерчантів, на які припало вже 22,5 млн транзакцій від більш ніж 1 млн українських клієнтів. Зараз, незважаючи на війну, зберігається тенденція до збільшення кількості користувачів.
(я например, до прочтения той новости вообще не знал что такое в Украине есть )
PUnder написав:Особисто знаю людину що прогнала 150т євро за тиждень. Але потім сказав що нові картки закінчилися з друзями, а новими не обзавівся. Вичерпав усі ліміти, чекає наступного місяця.
приграничных городов кучи молодежи пополняют себе счета. Явно не сильно им в безнал захотелось уйти. Молодеж выезжать может
это ж сколько ж нужно карт своих и карт школоты (и разве у школоты сильно большие лимиты на картах?, это ж достаточно рисковая категория с лимитами в две гривни ), чтоб за неделю 150 тыс евро, отделываясь от них премией обычным мороженным за 50 грн каждому, не перегнув палку с финмонами и т.д.
Незнаю пол кол-ву школота. Он через взрослых ганял. Но я так понял гемор ещё тот. Моего малого попросили доки на 70тгрн. Поэтому как работает фин мон в конкретном банке не известно. Но понял что на постанову про 400т не нужно ориентироваться вообще
Amethyst написав:Да это настоящия казуистика и шкурничество от НБУ во время войны. Ганьба! Если вводится термин ХвазиКэШ в нормативных док-ах, то нужно давать ему четкое и однозначное определение в рамках МСС А так все дано на откуп конкретного банка, МСС6012 для трансгр-х переводов многими из них воспринимается как квазикеш! Пополняшка Банана тоже идкт с МСС6012 Перенастраивать свои квайринги банки не спешаТ