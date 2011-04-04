много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:11
много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:31
citramon
можна тут спробувати поритись
або тут
список банків-партнерів
Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:52
Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:22
Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій (квазікеш), зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;
ПС. Лаана, чуток погарячкував. Перепрошую
Мабуть це вже 5а версія 18й постанови
Років 3 тому у мене було і МСС7299 при поповненні кріпти. Кажісь і Розстрочку хтось дав
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