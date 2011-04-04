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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1431143214331434

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:11

много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:31

citramon

можна тут спробувати поритись

https://www.mastercard.co.uk/en-gb/pers ... t-atm.html
або тут
https://www.visa.com/atmlocator/#(page: ... zowieckie'))

список банків-партнерів https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... _alliance/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:52

  citramon написав:много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?

Если не получится найти -- можно в Чехию мотнуться -- там их как грязи...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:22

  klug написав:
  Amethyst написав:Да это настоящия казуистика и шкурничество от НБУ во время войны. Ганьба!
Если вводится термин ХвазиКэШ в нормативных док-ах, то нужно давать ему четкое и однозначное определение в рамках МСС :mrgreen:
А так все дано на откуп конкретного банка, МСС6012 для трансгр-х переводов многими из них воспринимается как квазикеш! :mrgreen: :mrgreen:
Пополняшка Банана тоже идкт с МСС6012 :mrgreen:
Перенастраивать свои квайринги банки не спешаТ

Це ви просто не встигаєте за нормативкою. Див п.9: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 1032022_58 У банана, між іншим 6051
Коди категорій торговців, що можуть використовуватися для таких операцій (квазікеш), зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534; 6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;

ПС. Лаана, чуток погарячкував. Перепрошую
Мабуть це вже 5а версія 18й постанови
Років 3 тому у мене було і МСС7299 при поповненні кріпти. Кажісь і Розстрочку хтось дав
Amethyst
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