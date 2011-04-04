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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 24 кві, 2022 11:07
Andrey2512 написав: Igor3777 написав:
А банк какой ?
Моно.
Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.
У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю
, по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.
Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?
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Igor3777
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Додано: Нед 24 кві, 2022 15:40
Igor3777
Цього вже не знаю. Все, потрохи гроші переказую.
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Andrey2512
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Додано: Нед 24 кві, 2022 21:09
О, Боже. Шо Вы там "переказуєте" 3.3 К$ в месяц ? На 3 кусках экономия 400 баксов, по сравнению с ЧР ? Ни о чем. Та отдайте их ЗСУ.
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Игорь
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Додано: Нед 24 кві, 2022 22:23
Игорь
Такое себе заявление. Это 13% выходит экономии. И понятное дело, что в коммерческих масштабах вывести не получится
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Andrey2512
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Додано: Пон 25 кві, 2022 13:01
свіжа таблиця по % із телеграму - (с) на малюнку
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