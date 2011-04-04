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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1434143514361437

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 11:07

  Andrey2512 написав:
  Igor3777 написав:А банк какой ?


Моно.

Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.


У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю :mrgreen: :mrgreen: , по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.

Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 15:40

Igor3777

Цього вже не знаю. Все, потрохи гроші переказую.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, Боже. Шо Вы там "переказуєте" 3.3 К$ в месяц ? На 3 кусках экономия 400 баксов, по сравнению с ЧР ? Ни о чем. Та отдайте их ЗСУ.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:23

Игорь

Такое себе заявление. Это 13% выходит экономии. И понятное дело, что в коммерческих масштабах вывести не получится
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 13:01

свіжа таблиця по % із телеграму - (с) на малюнку

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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Укргазбанк запускает благотворительный депозит на восстановление разрушенных городов "Отстроим города вместе"
https://www.unian.net/economics/finance ... 00641.html
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 17:47

Re: Байки про банки і не тільки....

а кто, что про этих знает ?!

https://cib.com.ua
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:02

S i m
а кто, что про этих знает ?!
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имел там депо в недавнем прошлом
отдавали без проблем, карты нормально закрывали
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