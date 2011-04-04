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Но не советую))) Вывел 250 баксов и теперь бьёт ошибки, походу срабатывают лимиты на вывод. Завтра буду в поддержку Палки звонить. Хоть бы не заблокировали.
У меня было что завести деньги не мог, выбивало лимиты, авторизировал карты - не помогло, написал в поддержку, сам в сингапур звонить не стал, перезвонила барышня и давай мне сказки рассказывать на английском, предложил перейти в переписку потому что не всё понимаю , по периписывались подтвердил ей какой то код и всё прошло, с выводом проблем не было некогда.
Пы.Сы. С кдв приват, на моно белую бесплатный перевод ?