|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:43
V2 написав:
Укргаз ще б валютні вклади повертав в повному обсязі - було б взагалі добре.
Закінчився вклад, купюр менше 100 дол. в них немає, суму пропонують видати по своєму грабіжницькому курсу в гривні ...
То есть 3300 в день сотками выдают а типа 50$ — нет ?
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 673
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:49
serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7457
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:55
V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
а 21 долярчик решти від вас вони не приЙмають?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:57
Amethyst
Так навіть не запропонували...
Валюта була замовлена, сказала, що все ок, а потім бац ...
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7457
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1246 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|237558
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|97333
|
|
|18
|29411
|
|