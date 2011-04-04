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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:43
V2 написав:
Укргаз ще б валютні вклади повертав в повному обсязі - було б взагалі добре.
Закінчився вклад, купюр менше 100 дол. в них немає, суму пропонують видати по своєму грабіжницькому курсу в гривні ...
То есть 3300 в день сотками выдают а типа 50$ — нет ?
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serg1974
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:49
serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
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V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:55
V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
а 21 долярчик решти від вас вони не приЙмають?
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Amethyst
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:57
Amethyst
Так навіть не запропонували...
Валюта була замовлена, сказала, що все ок, а потім бац ...
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V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:20
V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
раз Вы на этом так акцентируете внимание нв этом - потерять 3 грн на 79 дол - меня иногда местные плакальщики просто умиляют...
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Shaman
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:23
Shaman написав:
потерять 3 грн на 79 дол
Якась шаманська математика
1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:40
V2 написав: Shaman написав:
потерять 3 грн на 79 дол
Якась шаманська математика
1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!
3 грн на каждом долларе - это же финансовый форум, должен быть минимальный уровень понимания.
не спорю, для кого-то 300 грн тоже деньги, но повторюсь, на финансовом форуме об этом стенать как-то неприлично - тут же есть ветка "как плохо живется" Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
правда, с началом войны ветка заглохла, потому что у некоторых наступили реально тяжелые времена...
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Shaman
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:51
Shaman
Питання гілки - про банки.
Тому й ділимось інформацією - хто як виконує свої зобов'язання, хто проявляє лояльність та турботу про клієнтів, а кому все по газмясу!
Тому, трішки простіше дивіться на речі!!!
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V2
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