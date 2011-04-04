RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1435143614371438

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:43

  V2 написав:
  Kripo написав:Укргазбанк запускает благотворительный депозит на восстановление разрушенных городов "Отстроим города вместе"
https://www.unian.net/economics/finance ... 00641.html


Укргаз ще б валютні вклади повертав в повному обсязі - було б взагалі добре.
Закінчився вклад, купюр менше 100 дол. в них немає, суму пропонують видати по своєму грабіжницькому курсу в гривні ...

То есть 3300 в день сотками выдают а типа 50$ — нет ?
serg1974
 
Повідомлень: 673
З нами з: 27.10.10
Подякував: 38 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:49

serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
V2
4
 
Повідомлень: 7459
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:55

  V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!

а 21 долярчик решти від вас вони не приЙмають?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 05.05.21
Подякував: 132 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:57

Amethyst
Так навіть не запропонували...
Валюта була замовлена, сказала, що все ок, а потім бац ...
V2
4
 
Повідомлень: 7459
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:20

  V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!

раз Вы на этом так акцентируете внимание нв этом - потерять 3 грн на 79 дол - меня иногда местные плакальщики просто умиляют...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 308 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:потерять 3 грн на 79 дол

Якась шаманська математика ;)

1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!
V2
4
 
Повідомлень: 7459
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:40

  V2 написав:
  Shaman написав:потерять 3 грн на 79 дол

Якась шаманська математика ;)

1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!

3 грн на каждом долларе - это же финансовый форум, должен быть минимальный уровень понимания.

не спорю, для кого-то 300 грн тоже деньги, но повторюсь, на финансовом форуме об этом стенать как-то неприлично - тут же есть ветка "как плохо живется" :D
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

правда, с началом войны ветка заглохла, потому что у некоторых наступили реально тяжелые времена...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 29.09.19
Подякував: 308 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:51

Shaman
Питання гілки - про банки.
Тому й ділимось інформацією - хто як виконує свої зобов'язання, хто проявляє лояльність та турботу про клієнтів, а кому все по газмясу!
Тому, трішки простіше дивіться на речі!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7459
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1435143614371438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3002)
26.04.2022 13:20
Альфа-Банк (2384)
26.04.2022 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.