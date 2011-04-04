Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 кві, 2022 10:43
V2 написав:
Укргаз ще б валютні вклади повертав в повному обсязі - було б взагалі добре.
Закінчився вклад, купюр менше 100 дол. в них немає, суму пропонують видати по своєму грабіжницькому курсу в гривні ...
То есть 3300 в день сотками выдают а типа 50$ — нет ?
serg1974
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:49
serg1974 У Вашому прикладі це виглядало б так: сума 3279. До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:55
V2 написав: serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
а 21 долярчик решти від вас вони не приЙмають?
Amethyst
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Додано: Вів 26 кві, 2022 10:57
Amethyst Так навіть не запропонували... Валюта була замовлена, сказала, що все ок, а потім бац ...
V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:20
V2 написав: serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
раз Вы на этом так акцентируете внимание нв этом - потерять 3 грн на 79 дол - меня иногда местные плакальщики просто умиляют...
Shaman
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:23
Shaman написав:
потерять 3 грн на 79 дол
Якась шаманська математика
1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!
V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:40
V2 написав: Shaman написав:
потерять 3 грн на 79 дол
Якась шаманська математика
1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!
3 грн на каждом долларе - это же финансовый форум, должен быть минимальный уровень понимания.
не спорю, для кого-то 300 грн тоже деньги, но повторюсь, на финансовом форуме об этом стенать как-то неприлично - тут же есть ветка "как плохо живется"
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
правда, с началом войны ветка заглохла, потому что у некоторых наступили реально тяжелые времена...
Shaman
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Додано: Вів 26 кві, 2022 11:51
Shaman Питання гілки - про банки. Тому й ділимось інформацією - хто як виконує свої зобов'язання, хто проявляє лояльність та турботу про клієнтів, а кому все по газмясу! Тому, трішки простіше дивіться на речі!!!
V2
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Додано: Вів 26 кві, 2022 12:45
V2 написав: Shaman
Питання гілки - про банки.
Тому й ділимось інформацією - хто як виконує свої зобов'язання, хто проявляє лояльність та турботу про клієнтів, а кому все по газмясу!
Тому, трішки простіше дивіться на речі!!!
и кто проявляет лояльность?
по мне 3 банка наиболее - Приват, Моно и Альфа. кто еще?
Shaman
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Додано: Сер 27 кві, 2022 08:49
За останні 2 тижні гривневі вклади подешевшали у 7 із 24 великих банків із депозитним портфелем понад 2 млрд грн. Максимальна ставка за депозитами у нацвалюті впала відразу на 2% - з 13% до 11% річних.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27042022/
jump
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