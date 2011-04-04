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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1435143614371438

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 127
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
38
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:43

  V2 написав:
  Kripo написав:Укргазбанк запускает благотворительный депозит на восстановление разрушенных городов "Отстроим города вместе"
https://www.unian.net/economics/finance ... 00641.html


Укргаз ще б валютні вклади повертав в повному обсязі - було б взагалі добре.
Закінчився вклад, купюр менше 100 дол. в них немає, суму пропонують видати по своєму грабіжницькому курсу в гривні ...

То есть 3300 в день сотками выдают а типа 50$ — нет ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:49

serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:55

  V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!

а 21 долярчик решти від вас вони не приЙмають?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 10:57

Amethyst
Так навіть не запропонували...
Валюта була замовлена, сказала, що все ок, а потім бац ...
V2
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:20

  V2 написав:serg1974
У Вашому прикладі це виглядало б так:
сума 3279.
До видачі в доларах - 3200; 79 - по курсу в гривні!

раз Вы на этом так акцентируете внимание нв этом - потерять 3 грн на 79 дол - меня иногда местные плакальщики просто умиляют...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:потерять 3 грн на 79 дол

Якась шаманська математика ;)

1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:40

  V2 написав:
  Shaman написав:потерять 3 грн на 79 дол

Якась шаманська математика ;)

1. Питання клієнтоорієнтованості - можна ж було просто сказати, що дрібних не маємо, візьміть на здачу!
2. 79*33 - 79*29,5 = 276,5 грн. Тобто, аж ніяк не 3 грн!

3 грн на каждом долларе - это же финансовый форум, должен быть минимальный уровень понимания.

не спорю, для кого-то 300 грн тоже деньги, но повторюсь, на финансовом форуме об этом стенать как-то неприлично - тут же есть ветка "как плохо живется" :D
Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

правда, с началом войны ветка заглохла, потому что у некоторых наступили реально тяжелые времена...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:51

Shaman
Питання гілки - про банки.
Тому й ділимось інформацією - хто як виконує свої зобов'язання, хто проявляє лояльність та турботу про клієнтів, а кому все по газмясу!
Тому, трішки простіше дивіться на речі!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:45

  V2 написав:Shaman
Питання гілки - про банки.
Тому й ділимось інформацією - хто як виконує свої зобов'язання, хто проявляє лояльність та турботу про клієнтів, а кому все по газмясу!
Тому, трішки простіше дивіться на речі!!!

и кто проявляет лояльность?

по мне 3 банка наиболее - Приват, Моно и Альфа. кто еще?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 08:49

Максимум 11%. Ставки за депозитами знову падають

За останні 2 тижні гривневі вклади подешевшали у 7 із 24 великих банків із депозитним портфелем понад 2 млрд грн. Максимальна ставка за депозитами у нацвалюті впала відразу на 2% - з 13% до 11% річних.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27042022/
jump
 
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