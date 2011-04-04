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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1437143814391440

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 128
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
13%
16
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:08

І таке буває))

  Ой+ написав:25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.

Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт :wink: :D :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:13

  Успіх написав:
  Ой+ написав:25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.

Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт :wink: :D :mrgreen:


обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?

PS
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/ ... hbovtsyam/
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 27 кві, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:19

Не хлібом єдиним живе солдат України ©)))

  greenozon написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:25 грн переказ зі своєї КДВ на не свою незалежно від суми.

Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт :wink: :D :mrgreen:


обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?

PS
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/ ... hbovtsyam/

Так це потрібно бути весь місяць (всі 30 днів - тоді, наче 100К премія + 13К зарплатня) - а так, то просто розділяють на кількість днів, які воїн перебував на передовій.

Все тут записують - хто/коли/і як :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:45

  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

100 ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:58

  Успіх написав:
  ramzes4 написав:
  Успіх написав:1. Якщо я перекину кошти з приватівською картки "для виплат" на картку жінки "універсалку", то тут без комісії?

2. А якщо вона тоді відкриє з тієї ж "універсалки" депозит "прива-вклад" і наступного дня зніме всі кошти з приват-вкладу готівкою на касі - то тут теж без жодних комісій?

1. Без комиссии.
2. Пополнение приват-вклада с универсалки обойдется в 1% комиссии.

Дякую.
То виходить, що краще депо відкрити на 1 місяць з універсалки - так, наче, без комісії?

Может Лучше допкарту выпустить на жену (без её присутствия могут не выпустить) или себе сделать вторую карту (с фото) к счету и ей отправить а она пусть банкоматы потрошит?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Таки є ліміт 29 999

єтот лимит все банки поставили?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лимит вроде как от НБУ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:28

  jump написав:За останні 2 тижні гривневі вклади подешевшали у 7 із 24 великих банків із депозитним портфелем понад 2 млрд грн. Максимальна ставка за депозитами у нацвалюті впала відразу на 2% - з 13% до 11% річних.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -27042022/

Очередная попытка с низкого старта стать Швейцарской БС, в рамках бонусной программы, исключительно для лояльных клиентов.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 13:42

  Chicheva написав:Появился кандидат в пенсионеры, у которого возник вопрос где же лучше заиметь себе пенсионную карту - какие у кого будут мысли, чтобы оформить такой продукт с максимальной выгодой (снятие нала как таковое не сильно интересует, а вот бесплатные входы/выходы интересны, ну и адекватный интернет-банкинг, прочие плюшки приветствуются).



Задача цікава і рішень її може бути багато, щоб робив би я по даному питанню
1) Уповноважені банки, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ
https://mof.gov.ua/uk/upovnovazheni-ban ... h-proektiv

46 банків (із 69 діючих в БСУ), треба відсіяти до 2-3 щоб робити норм. аналіз

2) очевидно що банк має бути присутній в вашій місцині

3) рейтинги і оцінки
https://minfin.com.ua/ua/banks/top/
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/

після того, як банк обраний - подивитись скільки є віділень та банкоматів в моєму місті (селі)
https://bankchart.com.ua/spravochniki/otdeleniya
або тут
https://minfin.com.ua/ua/banks/

4) які додаткові переваги для пенсіонера є в обраному банку?

Загалом я б додав наступні критерії
- велика кількість банкоматів банку біля мене
- достатня кількість відділень банку в моєму місті
- банк має Інтернет банк та/або додаток на телефоні
- банк дозволяє легко і швидко сплачувати комунальні послуги без комісій
- банк пропонує безподатковий депозит пенсіонерам (банк виплачує чисту дохідність)
- програми лояльності для пенсіонерів (банк додає зверху до % дохідності по депозиту)
- банк випускає картки єПідтримка для пенсіонерів
- пенсійна карта не вимагає ніяких додаткових плат (за СМС чи ще там щось)


прочитати додатковий матеріал із інтернету
https://bankchart.com.ua/finansovyy_gid/pensiya
greenozon
 
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