Таки є ліміт 29 999
А місячна зарплатня разом з премією(яка є для всіх воїнів ЗСУ на час воєнного стану), навіть, простого солдата в тилу
- не вміщується в цей ліміт
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:08
І таке буває))
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:13
обіцяли тим хто на передовій по 100 К грн
щось чути за це?
PS
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 27 кві, 2022 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:19
Не хлібом єдиним живе солдат України ©)))
Так це потрібно бути весь місяць (всі 30 днів - тоді, наче 100К премія + 13К зарплатня) - а так, то просто розділяють на кількість днів, які воїн перебував на передовій.
Все тут записують - хто/коли/і як
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:45
100 ?
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:58
Может Лучше допкарту выпустить на жену (без её присутствия могут не выпустить) или себе сделать вторую карту (с фото) к счету и ей отправить а она пусть банкоматы потрошит?
Додано: Сер 27 кві, 2022 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 27 кві, 2022 19:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лимит вроде как от НБУ
Додано: Сер 27 кві, 2022 20:28
Очередная попытка с низкого старта стать Швейцарской БС, в рамках бонусной программы, исключительно для лояльных клиентов.
Додано: Чет 28 кві, 2022 13:42
Задача цікава і рішень її може бути багато, щоб робив би я по даному питанню
1) Уповноважені банки, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ
46 банків (із 69 діючих в БСУ), треба відсіяти до 2-3 щоб робити норм. аналіз
2) очевидно що банк має бути присутній в вашій місцині
3) рейтинги і оцінки
після того, як банк обраний - подивитись скільки є віділень та банкоматів в моєму місті (селі)
або тут
4) які додаткові переваги для пенсіонера є в обраному банку?
Загалом я б додав наступні критерії
- велика кількість банкоматів банку біля мене
- достатня кількість відділень банку в моєму місті
- банк має Інтернет банк та/або додаток на телефоні
- банк дозволяє легко і швидко сплачувати комунальні послуги без комісій
- банк пропонує безподатковий депозит пенсіонерам (банк виплачує чисту дохідність)
- програми лояльності для пенсіонерів (банк додає зверху до % дохідності по депозиту)
- банк випускає картки єПідтримка для пенсіонерів
- пенсійна карта не вимагає ніяких додаткових плат (за СМС чи ще там щось)
прочитати додатковий матеріал із інтернету
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