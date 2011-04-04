Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon написав:прийшло на пошту від комунальщиків
ви отим хитропопим комунальщикам передайте, що комісії за оплату комуналки є в сметі на будь-яку комунальну послугу. І хай комунальщики самі перераховують коміс за оплату послуги аХрІгАТораМ. Ото судів на них нормальних немає
greenozon написав:прийшло на пошту від комунальщиків
ви отим хитропопим комунальщикам передайте, що комісії за оплату комуналки є в сметі на будь-яку комунальну послугу. І хай комунальщики самі перераховують коміс за оплату послуги аХрІгАТораМ. Ото судів на них нормальних немає
Физический закон перехода комиссии: комиссия теперь входит в сумму оплаты по тарифу.