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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1444144514461447

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 129
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
13%
17
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 10:34

  greenback1996 написав:кто-то в курсе - есть возможность купить валютные облигации или только гривон??


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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 11:25

  greenback1996 написав:кто-то в курсе - есть возможность купить валютные облигации или только гривон??

Есть, только за счет валюты на валютных счетах в банке.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 14:47

комісії... комісії...
прийшло на пошту від комунальщиків

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:прийшло на пошту від комунальщиків

ви отим хитропопим комунальщикам передайте, що комісії за оплату комуналки є в сметі на будь-яку комунальну послугу. І хай комунальщики самі перераховують коміс за оплату послуги аХрІгАТораМ. Ото судів на них нормальних немає :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:37

  Amethyst написав:
  greenozon написав:прийшло на пошту від комунальщиків

ви отим хитропопим комунальщикам передайте, що комісії за оплату комуналки є в сметі на будь-яку комунальну послугу. І хай комунальщики самі перераховують коміс за оплату послуги аХрІгАТораМ. Ото судів на них нормальних немає :mrgreen:

Физический закон перехода комиссии: комиссия теперь входит в сумму оплаты по тарифу. :)
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Что сейчас можно открыть из мультивалютных счетов.
Нужный функционал - возможность бесплатно заводить на счет гривну, обмен по сносному курсу, и возможность снимать евро в банкоматах на территории ЕС без комисии.

Есть ли тут альтернативы дебетовым пакетам аллы?

Злотувки кредобанка я так понимаю бесплатно дают снимать лишь злотые в банке польском?
escobar
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