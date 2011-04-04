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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 05 тра, 2022 22:38
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
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Andrey2512
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:38
Andrey2512 написав:
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)
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greenozon
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50
Что сейчас можно открыть из мультивалютных счетов.
Нужный функционал - возможность бесплатно заводить на счет гривну, обмен по сносному курсу, и возможность снимать евро в банкоматах на территории ЕС без комисии.
Есть ли тут альтернативы дебетовым пакетам аллы?
Злотувки кредобанка я так понимаю бесплатно дают снимать лишь злотые в банке польском?
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escobar
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:42
Получил выплату по ОЗГЗ
Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
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Kripo
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Додано: Суб 07 тра, 2022 20:26
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:04
Kripo написав:
Получил выплату по ОЗГЗ
Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
За кордон ніззя.
Чи працює Свіфт в межах банка-банка неньки тяжко сказати, ніби заборони явно нема, але комісії
.
Зняти можна в еквіваленті до 100Кгрн в день (трохи більше 3куе). Я б знімав.
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flyman
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Додано: Суб 07 тра, 2022 21:08
Andrey2512 написав:
Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
інших вигідніших варіантів пересіченому наразі нема
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