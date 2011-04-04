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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1447144814491450

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 129
Більше десяти
16%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
13%
17
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
9%
12
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:38

Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:38

  Andrey2512 написав:Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )


хто вложиться а хто підтримати напряму ЗСУ (ібо це військові бумаги)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Что сейчас можно открыть из мультивалютных счетов.
Нужный функционал - возможность бесплатно заводить на счет гривну, обмен по сносному курсу, и возможность снимать евро в банкоматах на территории ЕС без комисии.

Есть ли тут альтернативы дебетовым пакетам аллы?

Злотувки кредобанка я так понимаю бесплатно дают снимать лишь злотые в банке польском?
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:42

Получил выплату по ОЗГЗ

Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:26

Kripo
https://finclub.net/ua/priama-mova/osob ... -chas.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:04

  Kripo написав:Получил выплату по ОЗГЗ

Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.

За кордон ніззя.
Чи працює Свіфт в межах банка-банка неньки тяжко сказати, ніби заборони явно нема, але комісії :).
Зняти можна в еквіваленті до 100Кгрн в день (трохи більше 3куе). Я б знімав.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:08

  Andrey2512 написав:Доллары не продают, теперь все решили в облигации вложиться )

інших вигідніших варіантів пересіченому наразі нема
flyman
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  #<1 ... 1447144814491450
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