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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:38
Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Что сейчас можно открыть из мультивалютных счетов.
Нужный функционал - возможность бесплатно заводить на счет гривну, обмен по сносному курсу, и возможность снимать евро в банкоматах на территории ЕС без комисии.
Есть ли тут альтернативы дебетовым пакетам аллы?
Злотувки кредобанка я так понимаю бесплатно дают снимать лишь злотые в банке польском?
Додано: Суб 07 тра, 2022 13:42
Получил выплату по ОЗГЗ
Вопрос- перечислить $ за границу нельзя?
В другой банк $ можно саму себе перечислять, из отделения, доказав что то тоже я?
Гривну в другой банк можно по 100к в месяц?
Снять $ в отделении на какую сумму можно?
За ограничениями не особо следил.
Додано: Суб 07 тра, 2022 20:26
Додано: Суб 07 тра, 2022 21:04
За кордон ніззя.
Чи працює Свіфт в межах банка-банка неньки тяжко сказати, ніби заборони явно нема, але комісії .
Зняти можна в еквіваленті до 100Кгрн в день (трохи більше 3куе). Я б знімав.
Додано: Суб 07 тра, 2022 21:08
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день где сейчас вменяемые проценты по текущим счетам или короткие депозиты какие максимально выгодные предложения?
Додано: Пон 09 тра, 2022 12:10
Ставки за депозитами падатимуть й надалі, правила кредитування стануть жорсткішими
Вітчизняна банківська система витримала шок повномасштабної війни. Проте стійкість дорого обходиться банкам: нарощування збитків, погіршення кредитного портфеля та скорочення термінових вкладів — ось далеко не повний перелік проблем, які доведеться вирішувати фінансистам.
Додано: Вів 10 тра, 2022 21:30
Ставки за депозитами у гривні впали до найнижчого рівня в історії
в той час як інфляція наберає обертів маховика..
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