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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1449145014511452

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 130
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
13%
17
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 21:30

Ставки за депозитами у гривні впали до найнижчого рівня в історії
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686866/

в той час як інфляція наберає обертів маховика..
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/05/32.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:32

  greenozon написав:Ставки за депозитами у гривні впали до найнижчого рівня в історії
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686866/

в той час як інфляція наберає обертів маховика..
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/05/32.pdf

Унікальна ситуація, раніше як розганялась інфляція, то і ставки росли. А зараз краще запастись чим небудь потрібним.
за гарячий воєнний березень 2022 року кошти на банківських рахунках українців загалом навіть зросли — більш ніж на 9%. А депозити домашніх господарств у гривні за той самий місяць зросли ще солідніше — більш ніж на 14%: із 475 до 542 млн грн. Враховуючи падіння в найбільших банках середніх ставок за гривневими вкладами на 1,5–2% (до 4,5–6%), а у валюті — взагалі до символічних 0,01% та обвальну і слабко прогнозовану інфляцію, ситуація видається більш ніж дивною.
Споживча інфляція, за оцінками НБУ, в річному обчисленні прискорилася до 13,7% в березні і майже до 16% — у квітні.
Але якщо брати перші за розмірами активів і надійністю 20 банків, зниження становило приблизно 1% на місяць і відбувалося кількома хвилями, впавши, в результаті, поки що на 1,5–2% до рівня 4,5–6% річних. Банкіри впевнені, що найближчим часом цей тренд зберігатиметься, і ставки до кінця травня знизяться ще, як мінімум, на 1%.
Причина досить банальна — банкам зараз просто не потрібні гроші вкладників, оскільки їх практично нікуди вкладати. https://zn.ua/ukr/macrolevel/depoziti-v ... tavki.html
Ой+
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