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Унікальна ситуація, раніше як розганялась інфляція, то і ставки росли. А зараз краще запастись чим небудь потрібним.
за гарячий воєнний березень 2022 року кошти на банківських рахунках українців загалом навіть зросли — більш ніж на 9%. А депозити домашніх господарств у гривні за той самий місяць зросли ще солідніше — більш ніж на 14%: із 475 до 542 млн грн. Враховуючи падіння в найбільших банках середніх ставок за гривневими вкладами на 1,5–2% (до 4,5–6%), а у валюті — взагалі до символічних 0,01% та обвальну і слабко прогнозовану інфляцію, ситуація видається більш ніж дивною. Споживча інфляція, за оцінками НБУ, в річному обчисленні прискорилася до 13,7% в березні і майже до 16% — у квітні. Але якщо брати перші за розмірами активів і надійністю 20 банків, зниження становило приблизно 1% на місяць і відбувалося кількома хвилями, впавши, в результаті, поки що на 1,5–2% до рівня 4,5–6% річних. Банкіри впевнені, що найближчим часом цей тренд зберігатиметься, і ставки до кінця травня знизяться ще, як мінімум, на 1%. Причина досить банальна — банкам зараз просто не потрібні гроші вкладників, оскільки їх практично нікуди вкладати. https://zn.ua/ukr/macrolevel/depoziti-v ... tavki.html