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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 тра, 2022 21:35
lubarec написав:tmp01
Приват точная информация про 1%.?
Так.
I зараз в додатку +1% при спробi платежу. I в архiвi перевiрив, коли ще мiг вiдправляти.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 22:11
lubarec написав:tmp01
Приват точная информация про 1%.?
на визу 1, на мс 2
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