Так.
I зараз в додатку +1% при спробi платежу. I в архiвi перевiрив, коли ще мiг вiдправляти.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 тра, 2022 21:35
Додано: Чет 12 тра, 2022 22:11
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:07
я не могу понять на кого это рассчитано?
сейчас инфляция судя по ценам 10% В МЕСЯЦ
а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.
очень интересно, чем такой эксперимент закончится
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:36
Re: Байки про банки і не тільки....
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