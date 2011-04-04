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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 тра, 2022 21:35
lubarec написав:tmp01
Приват точная информация про 1%.?
Так.
I зараз в додатку +1% при спробi платежу. I в архiвi перевiрив, коли ще мiг вiдправляти.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 22:11
lubarec написав:tmp01
Приват точная информация про 1%.?
на визу 1, на мс 2
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gonzo
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:07
flyman написав:
цирк на дроті, шоу маст гоон
я не могу понять на кого это рассчитано?
сейчас инфляция судя по ценам 10% В МЕСЯЦ
а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.
очень интересно, чем такой эксперимент закончится
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Moneta
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1
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:36
Moneta написав:
чем такой эксперимент закончится
по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:23
wtf написав: Moneta написав:
чем такой эксперимент закончится
по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов
Напомнило:
"Что делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока?"
Продолжите?
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