Так.
I зараз в додатку +1% при спробi платежу. I в архiвi перевiрив, коли ще мiг вiдправляти.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 тра, 2022 21:35
Додано: Чет 12 тра, 2022 22:11
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:07
я не могу понять на кого это рассчитано?
сейчас инфляция судя по ценам 10% В МЕСЯЦ
а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.
очень интересно, чем такой эксперимент закончится
Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:23
Додано: Суб 14 тра, 2022 00:01
Додано: Суб 14 тра, 2022 00:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Главный эксперимент это ВОЙНА!
Часть страны оккупирована, полумиллионный город уничтожен, выхода к морю нет, треть населения снялось со своих мест, 10% населения вообще выехала, налоги частично не берутся, сборы на границе тоже, экономика хромает или остановлена в пяти областях.
Транспорт не ходит, дизеля для посевной не хватает, украдено зерно и сельхозтехника, это еще не учитывая раздолбаной инфраструктуры и кучи мужиков занятых в военных формированиях.
Это реальный сектор.
А в финансовом секторе - и так сидели на дотациях, а сейчас, даже ограничив оборот долларов, производятся выплаты денег из воздуха помощи всем подряд, зарплаты военным. У нас бы была гиперинфляция, обнищание и крах всех банков и т.д.
Все "работает" только за счет впрыска миллиардов долларов от партнеров.
И на этом фоне, по большему счету, пофиг на те жалкие суммы депозитов и так далее, что физики вводят-выводят из банков.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|