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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 тра, 2022 21:35
lubarec написав:tmp01
Приват точная информация про 1%.?
Так.
I зараз в додатку +1% при спробi платежу. I в архiвi перевiрив, коли ще мiг вiдправляти.
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tmp01
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Додано: Чет 12 тра, 2022 22:11
lubarec написав:tmp01
Приват точная информация про 1%.?
на визу 1, на мс 2
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gonzo
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:07
flyman написав:
цирк на дроті, шоу маст гоон
я не могу понять на кого это рассчитано?
сейчас инфляция судя по ценам 10% В МЕСЯЦ
а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.
очень интересно, чем такой эксперимент закончится
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Moneta
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:36
Moneta написав:
чем такой эксперимент закончится
по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов
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wtf
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:23
wtf написав: Moneta написав:
чем такой эксперимент закончится
по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов
Напомнило:
"Что делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока?"
Продолжите?
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alibob
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Додано: Суб 14 тра, 2022 00:01
wtf написав: Moneta написав:
чем такой эксперимент закончится
по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов
традиционная логика здесь не прослеживается
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Додано: Суб 14 тра, 2022 00:56
Moneta написав:
а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.
очень интересно, чем такой эксперимент закончится
Главный эксперимент это ВОЙНА!
Часть страны оккупирована, полумиллионный город уничтожен, выхода к морю нет, треть населения снялось со своих мест, 10% населения вообще выехала, налоги частично не берутся, сборы на границе тоже, экономика хромает или остановлена в пяти областях.
Транспорт не ходит, дизеля для посевной не хватает, украдено зерно и сельхозтехника, это еще не учитывая раздолбаной инфраструктуры и кучи мужиков занятых в военных формированиях.
Это реальный сектор.
А в финансовом секторе - и так сидели на дотациях, а сейчас, даже ограничив оборот долларов, производятся выплаты денег из воздуха помощи всем подряд, зарплаты военным. У нас бы была гиперинфляция, обнищание и крах всех банков и т.д.
Все "работает" только за счет впрыска миллиардов долларов от партнеров.
И на этом фоне, по большему счету, пофиг на те жалкие суммы депозитов и так далее, что физики вводят-выводят из банков.
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Kripo
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:03
Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні
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greenozon
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Додано: Суб 14 тра, 2022 08:07
greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні
Казав пан: Кожух дам!,- та слово його тепле.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:57
greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні
при трильонной допомоге и не в гривне тут можно с нуля построить всю Украину класса Дубаи, так что врядли речь о такой сумме.
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