RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1450145114521453

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 130
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
13%
17
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 21:35

  lubarec написав:tmp01Приват точная информация про 1%.?

Так.
I зараз в додатку +1% при спробi платежу. I в архiвi перевiрив, коли ще мiг вiдправляти.
tmp01
 
Повідомлень: 936
З нами з: 14.03.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 22:11

  lubarec написав:tmp01Приват точная информация про 1%.?

на визу 1, на мс 2
gonzo
 
Повідомлень: 257
З нами з: 05.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:07

  flyman написав:
  greenozon написав:Ставки за депозитами у гривні впали до найнижчого рівня в історії
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686866/

в той час як інфляція наберає обертів маховика..
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/05/32.pdf

цирк на дроті, шоу маст гоон


я не могу понять на кого это рассчитано?
сейчас инфляция судя по ценам 10% В МЕСЯЦ

а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.

очень интересно, чем такой эксперимент закончится
Moneta
 
Повідомлень: 2932
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  Moneta написав:чем такой эксперимент закончится

по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:23

  wtf написав:
  Moneta написав:чем такой эксперимент закончится

по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов


Напомнило:

"Что делать, чтобы корова меньше ела и давала больше молока?"

Продолжите?
alibob
 
Повідомлень: 224
З нами з: 31.01.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:01

  wtf написав:
  Moneta написав:чем такой эксперимент закончится

по логике люди должны эволюционировать и потреблять меньше продуктов

традиционная логика здесь не прослеживается
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 31.07.19
Подякував: 122 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 00:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Moneta написав:а НБУ вместо того чтобы поднять ставки хотя бы до 30%+, чтобы стерилизовать излишнюю бумагу, складывает басни про людей, наперегонки открывающих депозиты под 0%.

очень интересно, чем такой эксперимент закончится


Главный эксперимент это ВОЙНА!
Часть страны оккупирована, полумиллионный город уничтожен, выхода к морю нет, треть населения снялось со своих мест, 10% населения вообще выехала, налоги частично не берутся, сборы на границе тоже, экономика хромает или остановлена в пяти областях.
Транспорт не ходит, дизеля для посевной не хватает, украдено зерно и сельхозтехника, это еще не учитывая раздолбаной инфраструктуры и кучи мужиков занятых в военных формированиях.
Это реальный сектор.
А в финансовом секторе - и так сидели на дотациях, а сейчас, даже ограничив оборот долларов, производятся выплаты денег из воздуха помощи всем подряд, зарплаты военным. У нас бы была гиперинфляция, обнищание и крах всех банков и т.д.
Все "работает" только за счет впрыска миллиардов долларов от партнеров.
И на этом фоне, по большему счету, пофиг на те жалкие суммы депозитов и так далее, что физики вводят-выводят из банков.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 24.07.10
Подякував: 433 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:03

Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні
greenozon
 
Повідомлень: 13455
З нами з: 01.06.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 08:07

  greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні

Казав пан: Кожух дам!,- та слово його тепле.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10857
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:57

  greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні


при трильонной допомоге и не в гривне тут можно с нуля построить всю Украину класса Дубаи, так что врядли речь о такой сумме.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38489
З нами з: 06.08.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 6132 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1450145114521453
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 237772
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 97563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 29533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (211)
14.05.2022 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.