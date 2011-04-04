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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33
IMPRINTER написав: greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні
при трильонной допомоге и не в гривне тут можно с нуля построить всю Украину класса Дубаи, так что врядли речь о такой сумме.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 17:49
IMPRINTER написав: greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні
при трильонной допомоге и не в гривне тут можно с нуля построить всю Украину класса Дубаи, так что врядли речь о такой сумме.
Трильйон (не зрозуміло чого) це тільки 25 тис. на пересічного. На Дубаї малувато. Так полатати зруйноване. Вже зараз в 0,6 трлн збитки оцінюють.
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