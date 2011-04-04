просто скажут скинуться
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:49
Трильйон (не зрозуміло чого) це тільки 25 тис. на пересічного. На Дубаї малувато. Так полатати зруйноване. Вже зараз в 0,6 трлн збитки оцінюють.
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:15
Re: Байки про банки і не тільки....
я тут, в Германии, насмотрелся на беженцев, кажется по своему кругу знакомых в Харькове, что все украинцы богатые, успешные, машины, вклады, поездки за границу. Оказывается, что полно в Украине откровенно нищего населения, им и 3-5 тысяч евро - мечта.
Но конечно да, 25к на человека - это фигня, так, штаны поддержать.
И эти замороженные активы россиянские что-то я не верю что они в Украину приплывут.
Посмотрим.
Однако я о другом - и реальный сектор и финансовый в Украине на 20% примерно функционирует, страна воюет и выживает на помощи, и те копейки которые в банковской системе физиками крутятся - вообще сейчас ниочем.
Говорят - "потеряв голову, о волосах не жалеют", так бабло физиков это даже не "волосы", это ПЕРХОТЬ...
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