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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 130
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
13%
17
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
12%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні


при трильонной допомоге и не в гривне тут можно с нуля построить всю Украину класса Дубаи, так что врядли речь о такой сумме.

просто скажут скинуться
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 17:49

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Kripo
спокійно, без паніки
вже пішли меседжі про трильйонну допомогу Україні
і не в гривні


при трильонной допомоге и не в гривне тут можно с нуля построить всю Украину класса Дубаи, так что врядли речь о такой сумме.

Трильйон (не зрозуміло чого) це тільки 25 тис. на пересічного. На Дубаї малувато. Так полатати зруйноване. Вже зараз в 0,6 трлн збитки оцінюють.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 19:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Трильйон (не зрозуміло чого) це тільки 25 тис. на пересічного. На Дубаї малувато. Так полатати зруйноване. Вже зараз в 0,6 трлн збитки оцінюють.


я тут, в Германии, насмотрелся на беженцев, кажется по своему кругу знакомых в Харькове, что все украинцы богатые, успешные, машины, вклады, поездки за границу. Оказывается, что полно в Украине откровенно нищего населения, им и 3-5 тысяч евро - мечта.
Но конечно да, 25к на человека - это фигня, так, штаны поддержать.
И эти замороженные активы россиянские что-то я не верю что они в Украину приплывут.
Посмотрим.
Однако я о другом - и реальный сектор и финансовый в Украине на 20% примерно функционирует, страна воюет и выживает на помощи, и те копейки которые в банковской системе физиками крутятся - вообще сейчас ниочем.
Говорят - "потеряв голову, о волосах не жалеют", так бабло физиков это даже не "волосы", это ПЕРХОТЬ...
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:52

Суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/16/687098/
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:16

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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 09:51

Статистика Нацбанку свідчить, що середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні досягла історично найнижчого рівня — 6,9%. UIRD — це індекс депозитів на 12 місяців, має також дуже низький показник — 7,65%.

Тому банки мають банкрутувати час від часу, інакше це не буде здорова економіка», — підсумував аналітик.

https://news.finance.ua/ua/chy-vyhidno- ... i-analityk
greenozon
 
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