просто скажут скинуться
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:33
Додано: Суб 14 тра, 2022 17:49
Трильйон (не зрозуміло чого) це тільки 25 тис. на пересічного. На Дубаї малувато. Так полатати зруйноване. Вже зараз в 0,6 трлн збитки оцінюють.
Додано: Нед 15 тра, 2022 19:15
Re: Байки про банки і не тільки....
я тут, в Германии, насмотрелся на беженцев, кажется по своему кругу знакомых в Харькове, что все украинцы богатые, успешные, машины, вклады, поездки за границу. Оказывается, что полно в Украине откровенно нищего населения, им и 3-5 тысяч евро - мечта.
Но конечно да, 25к на человека - это фигня, так, штаны поддержать.
И эти замороженные активы россиянские что-то я не верю что они в Украину приплывут.
Посмотрим.
Однако я о другом - и реальный сектор и финансовый в Украине на 20% примерно функционирует, страна воюет и выживает на помощи, и те копейки которые в банковской системе физиками крутятся - вообще сейчас ниочем.
Говорят - "потеряв голову, о волосах не жалеют", так бабло физиков это даже не "волосы", это ПЕРХОТЬ...
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:52
Додано: Вів 17 тра, 2022 09:16
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Додано: Вів 17 тра, 2022 09:51
Статистика Нацбанку свідчить, що середньозважена ставка за строковими депозитами у гривні досягла історично найнижчого рівня — 6,9%. UIRD — це індекс депозитів на 12 місяців, має також дуже низький показник — 7,65%.
Тому банки мають банкрутувати час від часу, інакше це не буде здорова економіка», — підсумував аналітик.
https://news.finance.ua/ua/chy-vyhidno- ... i-analityk
Додано: Вів 17 тра, 2022 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
може у когось було, відправляю гроші з монобанку на револют - револют відхиляє "due to complience reasons" , сама картка активна і працює тобто не дає завести нові гроші хотя раніше з привата приймав
суми не великі, саппорт дає відповідь вже 3 дні і хз скільки буде ще думати
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:43
Re: Байки про банки і не тільки....
а с привата еще пускает?
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:48
Позавчора відправляли монобанк євро- револют євро, все працювало (повґповнення в самому додатку револют). Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?
Додано: Вів 17 тра, 2022 16:53
Re: Байки про банки і не тільки....
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