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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13
wtf написав: PUnder написав:
Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?
насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее
На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
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PUnder
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