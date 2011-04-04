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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13
wtf написав: PUnder написав:
Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?
насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее
На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
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PUnder
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Додано: Вів 17 тра, 2022 21:07
Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...
Та й доля Козака не відома ...
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V2
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Додано: Сер 18 тра, 2022 00:14
V2 написав:
Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться
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Щось давно нічого тут не писав ...
Та й доля Козака не відома ...
в телеге казак был он-лайн 16.05 последний раз.
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