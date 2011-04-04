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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 131
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13

  wtf написав:
  PUnder написав:Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?

насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее


На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...

Та й доля Козака не відома ...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 00:14

  V2 написав:Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...

Та й доля Козака не відома ...


в телеге казак был он-лайн 16.05 последний раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 04:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?
Investor_K
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