На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...
Та й доля Козака не відома ...
Додано: Сер 18 тра, 2022 00:14
Додано: Сер 18 тра, 2022 04:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?
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