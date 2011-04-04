На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...
Та й доля Козака не відома ...
Додано: Сер 18 тра, 2022 00:14
Додано: Сер 18 тра, 2022 04:50
Re: Байки про банки і не тільки....
Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:10
Investor_K
Отобрать вроде бы нет. А вот заблокировать и не возвращать да. У меня такая ситуация.
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:38
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:10
Re: Байки про банки і не тільки....
Наче доставка в Україну не працює у них
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:24
Коли банки-«малюки» почнуть підвищувати ставки за депозитами
Експерти не виключають, що незабаром фінустанови можуть зробити вкладникам вигідніші пропозиції. На думку Михайла Демківа, декілька банків, яким не вистачає ліквідності, можуть підвищити ставки за депозитами. І вкладники можуть віднести туди гроші без жодного ризику.
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