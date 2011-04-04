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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 131
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13

  wtf написав:
  PUnder написав:Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?

насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее


На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 21:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...

Та й доля Козака не відома ...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 00:14

  V2 написав:Цікаво, куди зник Квесторе_поверніться!
Щось давно нічого тут не писав ...

Та й доля Козака не відома ...


в телеге казак был он-лайн 16.05 последний раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 04:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:10

Investor_K
Отобрать вроде бы нет. А вот заблокировать и не возвращать да. У меня такая ситуация.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 07:38

  flyman написав:Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?

А в чем проблема самому попробовать? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:10

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
Наче доставка в Україну не працює у них
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 08:24

Коли банки-«малюки» почнуть підвищувати ставки за депозитами
Експерти не виключають, що незабаром фінустанови можуть зробити вкладникам вигідніші пропозиції. На думку Михайла Демківа, декілька банків, яким не вистачає ліквідності, можуть підвищити ставки за депозитами. І вкладники можуть віднести туди гроші без жодного ризику.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18052022/
jump
 
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