Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 тра, 2022 17:13
wtf написав: PUnder написав:
Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?
насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее
На сколько вкурсе если валюты не совпадают то отказ в операции. Но это не точно. Я только тянул
PUnder
Повідомлень: 1253
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 тра, 2022 21:07
Цікаво, куди зник
Квесторе_поверніться! Щось давно нічого тут не писав ... Та й доля Козака не відома ...
V2
4
Повідомлень: 7507
З нами з: 03.07.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1258 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 18 тра, 2022 00:14
V2 написав:
Цікаво, куди зник
Квесторе_поверніться
!
Щось давно нічого тут не писав ...
Та й доля Козака не відома ...
в телеге казак был он-лайн 16.05 последний раз.
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 38500
З нами з: 06.08.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 6136 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Сер 18 тра, 2022 04:50
Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?
Investor_K
Повідомлень: 7425
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 736 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:10
Investor_K Отобрать вроде бы нет. А вот заблокировать и не возвращать да. У меня такая ситуация.
PUnder
Повідомлень: 1253
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:32
Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
flyman
Повідомлень: 29027
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
Профіль
2
Додано: Сер 18 тра, 2022 07:38
flyman написав:
Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
А в чем проблема самому попробовать?
_hunter
Повідомлень: 6811
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:10
flyman написав:Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
Наче доставка в Україну не працює у них
GALeon
Повідомлень: 647
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 тра, 2022 08:24
Коли банки-«малюки» почнуть підвищувати ставки за депозитами
Експерти не виключають, що незабаром фінустанови можуть зробити вкладникам вигідніші пропозиції. На думку Михайла Демківа, декілька банків, яким не вистачає ліквідності, можуть підвищити ставки за депозитами. І вкладники можуть віднести туди гроші без жодного ризику.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -18052022/
jump
Повідомлень: 3746
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 853 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 тра, 2022 09:01
GALeon написав: flyman написав:Чи можна зараз з аліекрпреса купити щось розраховуючись картою укробанки?
Наче доставка в Україну не працює у них
Ну так посредником можно воспользоваться...
_hunter
Повідомлень: 6811
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
253
237882
Пон 22 бер, 2021 20:04 Успіх
50
97601
18
29555