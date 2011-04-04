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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 тра, 2022 09:13
wtf написав: PUnder написав:
Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?
насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее
да толкается і це працює с точки зору лімітів нбу (100к), і з привата працювало вже у травні - але чогось від моні револют відхиляє
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gonzo
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Додано: Сер 18 тра, 2022 09:43
_hunter написав: citramon написав:
много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?
Если не получится найти -- можно в Чехию мотнуться -- там их как грязи...
в чехии в банкоматах можно снять доллары с доларовой украинской карты?
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alex_on
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Додано: Сер 18 тра, 2022 09:45
alex_on написав: _hunter написав: citramon написав:
много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?
Если не получится найти -- можно в Чехию мотнуться -- там их как грязи...
в чехии в банкоматах можно снять доллары с доларовой украинской карты?
А чем Чехия такая особенная, что такой вопрос возник?
А так-то (с украинским НБУ) -- все советы с "трансграницей" актуальны _только_ на момент советования...
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_hunter
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Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17
Investor_K написав:
Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?
Могут как и любое другое имущество. НО дадут об этом справку и типа когда-то вернут.
Даже ваша жизнь в военное положение вам не принадлежит.
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IMPRINTER
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