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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1453145414551456

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 131
Більше десяти
15%
20
Від п'яти до десяти
30%
39
В чотирьох
14%
18
В трьох
9%
12
В двох
11%
14
Користуюся одним
11%
15
В жодному
10%
13
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:13

  wtf написав:
  PUnder написав:Ви часом не з грврневої карти намагаєтесь валюту поповнити?

насколько я понимаю там грн толкается на карту а не тянется
возможность тянуть прикрыли ранее

да толкается і це працює с точки зору лімітів нбу (100к), і з привата працювало вже у травні - але чогось від моні револют відхиляє
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:43

  _hunter написав:
  citramon написав:много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?

Если не получится найти -- можно в Чехию мотнуться -- там их как грязи...


в чехии в банкоматах можно снять доллары с доларовой украинской карты?
alex_on
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 09:45

  alex_on написав:
  _hunter написав:
  citramon написав:много ли в Польше банкоматов евронет, умеющих выдавать евро/доллар ?
как распознать такой банкомат ? Или может на каком-то ресурсе можно посмотреть их список ?

Если не получится найти -- можно в Чехию мотнуться -- там их как грязи...


в чехии в банкоматах можно снять доллары с доларовой украинской карты?

А чем Чехия такая особенная, что такой вопрос возник? :shock:
А так-то (с украинским НБУ) -- все советы с "трансграницей" актуальны _только_ на момент советования...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 10:17

  Investor_K написав:Могут ли во время военного положения на нужды армии отобрать часть или весь депозит?



Могут как и любое другое имущество. НО дадут об этом справку и типа когда-то вернут.
Даже ваша жизнь в военное положение вам не принадлежит.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:40

Шановні форумчани!
Зверніть увагу на депозитну пропозицію, за якою ви можете отримати додатковий бонусний % до банківської ставки за вкладом.
Заробляйте на депозитах більше, ніж пропонують банки!
Ірина_
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